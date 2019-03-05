بو صعب: العلاقة بين الحريري وباسيل متينة وسنشهد تعاونا في الحكومة

أعلن وزير الدفاع الياس بو صعب، ان "لا قرار من قيادة التيار الوطني الحر بشن هجوم على المستقبل وما حصل من ردود اعلامية، نضعه في اطار إعلامي بين مؤسستين اعلاميتين"، داعيا الى "الفصل بين القرار السياسي وما يحصل في الاعلام،" واعطى بو صعب في حديث تلفزيوني، مثالا عمّا أدلى به نديم المنلا في حديث صحافي،" مشيرا الى ان " بعد البحث والتدقيق تبين ان كلام المنلا، لم يأتِ بقرار من رئيس الحكومة سعد الحريري".
وأكّد بو صعب ان "العلاقة متينة بين دولة الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل، كما هي العلاقة بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسنشهد على التعاون بيننا قريبا من خلال موافقة الفريقين في الحكومة على التعيينات،" وأوضح ان ما كتب في الابراء المستحيل قد كتب، وحين تأتي الاجوبة القضائية على الدعاوى المرفوعة، سنرى اذا كان ما كتب صحيح."
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