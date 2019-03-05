كشفت مصادر سياسية لصحيفة "الحياة"، ان بعد الحملة التي تولتها محطة "أو تي في" التلفزيونية الناطقة باسم "التيار الوطني الحر" على النائب السابق فؤاد السنيورة، ورد تلفزيون "المستقبل" العنيف على ما قالته "أو تي في"، أجرى رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل، اتصالا برئيس الحكومة سعد الحريري ليبلغه أن ما بثته الأخيرة في حق السنيورة هو اجتهاد شخصي ممن أعدّ مقدمة النشرة الإخبارية ولا يمثل سياسة "التيار" الذي لا يتبنى ما جاء فيها.

كانت هذه تفاصيل خبر الحياة: باسيل اكد للحريري ان ما صدر عن otv بحق السنيورة اجتهاد شخصي لا يمثل سياسة التيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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