مصادر القوات للأخبار: لم يعلن عن زيارة ساترفيلد بسبب التدابير الأمنية

ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه "من دون إعلان مُسبَّق، حطّ نائب مُساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد في بيروت، في زيارة تستمر يومين"، وفي هذا السياق، أوضحت مصادر "القوات اللبنانية" للصحيفة أن "الزيارة لم يُعلن عنها بسبب التدابير الأمنية".

ولفتت الى أن العشاء الذي جمع وزراء القوات والوزيرة فيوليت خير الله وزوجها الوزير السابق محمد الصفدي وسفيري الولايات المتحدة إليزابيت رتشارد وبريطانيا كريس رامبلينغ والمنسقة الخاصة للامم المتحدة بالانابة في لبنان برنيل كاردل، والأمينة العامة للقوات شانتال سركيس، "يأتي على هامش جدول الأعمال الرسمي الذي سيبدأه ساترفيلد اليوم"، مشيرة الى أنه بسبب انطلاقة الحكومة الجديدة أتى "هذا العشاء بهدف التعرف على الوزراء القواتيين الجدد، والنقاش في آفاق المرحلة الجديدة، في ظل المشهد الجديد في المنطقة، بالإضافة الى ملفات سياسية ومالية، وكذلك قضية النازحين السوريين".