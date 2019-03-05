فتاة تتهم طبيبا بالتحرش بها داخل مستشفى حكومي في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية، القبض على طبيب، بعد تقدم فتاة ببلاغ تتهمه فيه بالتحرش بها، أثناء إجراء كشف طبي عليها داخل مستشفى حكومي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثاني بنها، يفيد ببلاغ من "ا. ع." 26 سنة، حاصلة على ليسانس حقوق، تتهم فيه الطبيب "و. ا." يعمل في مستشفى حكومي، بالتحرش بها، مستغلًا وظيفته كطبيب في أحد المستشفيات الحكومية.

وأخطر اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية، وقالت الشاكية إن الطبيب المتهم تحرش بها، وطلب منها رقم هاتفها المحمول، في محاولة لإقامة علاقة غير شرعية معها، بحسب ما قالت، لكنها خرجت مسرعة من غرفة الكشف، وذهبت إلى قسم الشرطة، لإثبات الواقعة في محضر رسمي.

وبسؤال الطبيب أنكر الاتهامات الموجهة ضده، قائلًا إنه لا يعرفها، ولا يعرف سبب ادعائها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1162 جنح القسم وتولت النيابة التحقيق.

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