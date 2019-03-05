دوري أبطال آسيا: فوز أول للوصل الإماراتي منذ 11 عاما

اللاعب البرازيلي للوصل الاماراتي كايو كانيدو (يمين) في صراع على الكرة مع لاعب النصر السعودي عبدالله الخيبري خلال لقاء الفريقين في دوري ابطال اسيا لكرة القدم، دبي في 4 اذار/مارس 2019

فك الوصل الاماراتي عقدته في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بتحقيقه انتصاره الأول منذ 11 عاما وجاء على حساب ضيفه النصر السعودي 1-صفر الاثنين في دبي في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل البرازيلي فابيو دي ليما (62 من ركلة جزاء) هدف الوصل الذي تصدر الترتيب برصيد 3 نقاط، بعد تعادل ذوب اهان اصفهان الايراني مع الزوراء العراقي صفر-صفر في المجموعة ذاتها.

وعجز الوصل عن تجاوز دور المجموعات في مشاركتيه السابقتين في المسابقة بصيغتها الحالية عامي 2008 و2018، حيث اكتفى بفوزين فقط من اصل 12 مباراة خاضها، كان آخرهما قبل 11 عاما عندما هزم القوة الجوية العراقي 2-1 في 7 أيار/مايو 2008.

وبفوزه الإثنين، كسر الوصل هذه السلسلة الطويلة التي تضمنت تلقيه 6 هزائم متتالية في نسخة العام الماضي.

وتكمن اهمية الفوز بالنسبة للوصل انه جاء رغم معاناته في الدوري المحلي واحتلاله المركز العاشر فيه، واضطراره الإثنين لاكمال المباراة منذ الدقيقة 22 بأجنبي وحيد هو دي ليما بسبب تعرض مواطن الاخير كايو كانيدو للاصابة (حل عبدالله كاظم بديلا له).

وفي الجهة المقابلة، لم تكن عودة النصر الى البطولة بعد ثلاث سنوات من الغياب موفقة، وفشل في تحقيق الفوز قاريا للمباراة الخامسة تواليا، وتحديدا منذ أن انتصر على بونيودكور الاوزبكستاني 1-صفر في الاول من اذار/مارس 2016.

واعتبر لاعب النصر عمر هوساوي أنه "كنا الطرف الافضل والأجدر بالفوز، لكن ركلة الجزاء هي من حسمت النتيجة لصالح الوصل، وهناك المزيد من المباريات سنحاول التعويض فيها".

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص والاحداث، وكانت رأسية المغربي عبد الرزاق حمدالله التي صدها حارس مرمى اصحاب الارض حميد عبدالله ثم اصابت العارضة (45)، ابرز ما حصل في الشوط الاول.

وبدأ الوصل الشوط الثاني بقوة وافتتح التسجيل بعدما تعرض يوسف أحمد للدفع من عبدالله مادو، فاحتسب الحكم ركلة جزاء سددها دي ليما بنجاح (62).

وحاول النصر الرد وادراك التعادل، وكانت له بعض المحاولات، حيث سدد حمدالله بعيدا رغم سهولة مهمته(66)، وارتقى البرازيلي جوليانو فيكتور لكرة عرضية برأسه خطرة الى جانب القائم (75).

واستغل دي ليما خطأ دفاعيا ليسدد كرة قوية صدها حارس مرمى النصر الاسترالي براد جونز ببراعة(82).

وفي المباراة الثانية، عاد الزوراء بنقطة من ملعب ذوب اهان بتعادله السلبي معه على استاد فولاذ في اصفهان.

ولم يقدم الفريقان أداء جيدا وكانت الفرص معدودة على مدى الشوطين، أبرزها في الأول لصاحب الأرض الذي أجبر حارس الزوراء قائد المنتخب العراقي جلال حسن على التدخل من أجل التصدي لكرة رأسية من وحيد زاده (35).

وكان الفريقان متحفظين جدا في الشوط الثاني ما تسبب بغياب الفرص الواضحة باستثناء واحدة للضيف العراقي من هجمة مرتدة منسقة قادها احمد جلال قبل أن تصل الكرة الى مهند رحيم الذي أهدر فرصة ثمينة للتسجيل عندما اصبح بمواجهة المرمى الايراني لكنه اطاح بالكرة الى الخارج (78).

ويلتقي الزوراء مع الوصل في الجولة الثانية على استاد كربلاء الدولي في 11 اذار/مارس الجاري، فيما يلعب النصر على أرضه مع ذوب اهان قبلها بيوم.