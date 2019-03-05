توقعات الأبراج ليوم March 5, 2019

برج الحمل
مهنياً: توقع اللا متوقع، ربما يكون خبراً جيداً يتعلق بوضع مالي أو فرصاً مهنية جديدة، فاوض وناقش أعمالك وواجباتك، وقد تحصل على مكافأة لجهودك
عاطفياً: يتعزز وضعك العاطفي وتبدو سعيداً بلقاءات وتطورات، يحالفك الحظ في نشاطات اجتماعية وشخصية، حضر نفسك للاستفادة من الفرص المقبلة إليك
صحياً: تخف الضغوط النفسية عليك هذا اليوم، فترتاح أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من منظار إيجابي ما ينعكس إيجاباً على صحتك
برج الثور
مهنياً: تناقش موضوعاً تمويلياً أو مسألة تتعلق بإرث أو تأمين أو عقار، لطّف الأجواء وحاول تقريب المسافة بينك وبين الآخرين
عاطفياً: تكون الحظوظ قوية ومشجعة والأجواء ناشطة، ما يسمح لك أن تطرح الأسئلة التي تريد، ومن حقك أن تعرف الحقيقة وخفايا الأمور
صحياً: توتر في الأعصاب، حاول الاسترخاء أو خفف عنك الضغط قليلاً في العمل، وخذ فترة من الراحة ولا تحاول النظر إلى الوراء
برج الجوزاء
مهنياً: يوم خال من الحماسة والطاقة، خفف عنك الأعباء المهنية، لكن لا تهمل الواجبات حتى لو شعرت بالتعب والتوتر
عاطفياً: كُن متحفظاً جداً في حياتك العاطفية والاجتماعية، ولا تتهرب من المسؤوليات العائلية
صحياً: عليك الحفاظ على حياتك الصحية من الأمراض المعدية، فأنت لا تنتبه إلى كثير من التفاصيل التي قد تؤذيك
برج السرطان
مهنياً: تميل إلى القرار الحاسم ولا تتردد في إدخال تغييرات على روتينك اليومي، تستعيد التوازن، وتتوصل الى حلول وقرارات بنّاءة من خلال المباحثات والعمل الجماعي
عاطفيا:ً يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكن المطلوب هواتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع في المشاكل والورطات، والابتعاد عن الأفكار السود
صحياً: الإصابة بوعكة صحية فجأة واردة في كل لحظة، عليك اخذ الاحتياطات اللازمة لتتفادى التعرض لوعكة
برج الأسد
مهنياً: يبدأ مركور بالتراجع ما يؤخر بعض الاستحقاقات، ويؤجل الحصول على العائدات كما العمليات الاستثمارية
عاطفياً: يساورك قلق ما أو تضطر إلى التكيف مع ما يؤلمك وما شابه من أمور صغيرة تبلبل الأفكار، لكنها ليست خطيرة
صحياً: يحافظ الماء على الجسد في درجة الحرارة الصحيحة ويزيل السموم، لذا أكثر من شرب المياه لتبقى صحيحاً معافى
برج العذراء
مهنياً: ثق بقدرك أيها العذراء، واعلم أن الأيام المقبلة قد تكون استثنائية في حياتك، ربما يهبط عليك الحظ فجأة وترى أن حلاً يطرأ لقضية اعتقدتها فاقدة الأمل
عاطفياً: ضغوط العمل قد تؤثر سلباً في حياتك العاطفية، لذا اترك مشاكلك خارج البيت وأولِ الشريك الاهتمام الذي يستحقه
صحياً: إذا كنت تعاني ضغوطاً نفسية تراها تضمحل تدريجياً، هذا اليوم يبدو استثنائياً ويوفر لك فرصة ثمينة جداً للاهتمام بوضعك الصحي
برج الميزان
مهنياً: يبدأ مركور بالتراجع، ما قد يعني بعض التأجيل في مشاريع مالية، وإمكانية التعرّض لبعض النزاعات أو العدائية، وإيجاد نفسك أمام استحقاق مهم
عاطفياً: تتمكن من تحقيق العديد من الرغبات والآمال، كذلك تجد الشريك أو الحبيب المناسب، وتتخذ قراراً مهماً بشأن مستقبلك العاطفي
صحياً: إحذر التراجع الصحّي فأنت تبدو غير قادر على تحمّل الأوجاع أو الخضوع لفحوص مخبرية أو صور شعاعية
برج العقرب
مهنياً: إحذر فخاخاً في العمل وعروضاً واهمة ومحاولات العرقلة المحتملة أيضاً، حاول أن تستريح بعيداً عن الضغوط
عاطفياً: علاقة قديمة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل أن تتطلع إلى المستقبل، لأن التخلّص من الشريك الحالي ليس سهلاً
صحياً: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الأماكن ذات الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك، قلّة النوم ستسبب لك الجهد والتعب، فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية
برج القوس
مهنياً: تتأخر المعاملات وتستاء من تأجيل لمشروع معيّن في اللحظة الأخيرة، فتحاول أن تسيطر على انفعالاتك وتفقد السيطرة على أعصابك
عاطفياً: يتضح لك أنك وقعت أسير حب عاصف، مما يضطرك إلى اتخاذ قرار حاسم بشأنه، قد يكون إيجابياً
صحياً: لا تلجأ إلى الطعام كوسيلة لتخفيف الضغط عن نفسك، عليك إيجاد منفذ آخر كممارسة الرياضة والخروج إلى الهواء الطلق
برج الجدي
مهنياً: يوم حافل بالنشاطات المتعددة يفتح أمامك الآفاق وتسجل انقلاباً لمصلحتك، لذلك تجنب الارهاق واستنفاد طاقتك ولا تستفز الآخرين وكُن متحفظاً وحذراً
عاطفيا:ً تنظر إلى الأمور من وجهة أوسع، قد تسافر بحثاً عن علاقة جديدة أو من أجل الاستمتاع بعض الشيء
صحياً: لا تسمح للقلق بالتأثير في أدائك، ابتعد عن الانفعال والقرارات الارتجالية، إنه يوم فارغ من الآمال والتوقعات
برج الدلو
مهنياً: كن أكثر جدية وانفتاحاً مع الزملاء، وكثرة المزاح تترك تأثيرات سلبية إذا تخطّت الحدود
عاطفياً: سوء التفاهم مع الشريك يولد مضاعفات خطيرة، لذا، يفضل أن تأتي المعالجات هادئة وواضحة ومبنية على نقاط واضحة
صحياً: تجنب قدر الإمكان الأشخاص الذين يسعون لإلحاق الضرر بك وابتعد عن أصحاب النيات المبيتة الذين لا يريدونك أن تكون في وضع صحي جيد
برج الحوت
مهنياً: تعيش تجدداً وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد، فاوض بمهارة، قد يحمل إليك هذا اليوم ربحاً او تقدماً او تكريماً ولا تعرّض نفسك للفضائح
عاطفياً: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة.
صحياً: تهتم بصحتك وتعتني بنوعية غذائك، وقد تشكو من زيادة في الوزن، فحاول القيام ببعض النشاطات الرياضية لإبعاد التشنجات عنك
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.