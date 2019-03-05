من السياسة إلى الإخراج.. أشهبار يعرض فيلما سينمائيا قصيرا!

فاجأ زعيم أحد الأحزاب السياسية المغربية، والذي حضر فعاليات المهرجان الوطني للفيلم، الذي تحتضنه مدينة طنجة حاليا، بمشاركته في المهرجان عارضا فيلما سينمائيا قصيرا. يتعلّق الأمر بشاكر أشهبار، رئيس حزب التجديد والإنصاف، الذي عرض، أول أمس السبت، أمام المهرجان، فيلما قصيرا بعنوان «الفولار».

الفيلم، الذي عرض أمام جمهور المهرجان، يتضمن سيناريو مستوحى من قصة واقعية، ترتبط بلعبة «الحوت الأزرق» المعروفة بخطورتها وما ينجم عنها من حوادث أليمة. متخصصون في الشأن الفني والسينمائي وصفوا الشريط القصير بعد عرضه بكونه «متواضعا جدا»، فيما خلّف أشهبار، عقب الندوة الصحافية التي عقدها يوم أمس الأحد، انطباعا عاما لدى الصحافيين بعدم تمكنه من الشأن السينمائي، حيث كانت أجوبته سطحية وفضفاضة. ورجّحت بعض المصادر أن يكون الشريط خطوة أولى لدخول مجال الإخراج السينمائي، حيث يشترط إنتاج ثلاثة أشرطة قصيرة من أجل الحصول على بطاقة مخرج.

«المخرج» هو ابن الجنرال الشهير، الراحل محمد أشهبار، الذي توفي قبل سنتين بعدما تولى مسؤوليات سامية على رأس القوات المسلحة الملكية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.