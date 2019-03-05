مقتل قيادي حوثي بمدفعية الجيش اليمني في تعز

قتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، بينهم قيادي بارز، بنيران قوات الجيش اليمني بمحافظة تعز جنوبي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن عدداً من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قتلوا جراء استهداف تجمعات لهم بمدفعية الجيش الوطني في التبة السوداء غرب المحافظة.

وأضاف أن القيادي التابع لمليشيا الحوثي، محمد أحمد بجاش، قتل مع عدد من الانقلابيين جراء استهدافهم بنيران مدفعية الجيش.

وتشهد جبهات القتال في محافظة تعز تصعيداً عسكرياً وقصفاً للمدنيين من قبل مليشيا الحوثي التي تحاول التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في المحافظة.

وشنت قوات الجيش اليمني، مؤخراً، هجوماً مباغتاً على مواقع مليشيا الحوثي في جبهات الريف الغربي لمحافظة تعز، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف الانقلابيين.