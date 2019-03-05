بولتون: دبلوماسيون أمريكيون تفقدوا محتجزاً بالفساد ومحاميه: عائلته تزوره

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) أعلن مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الليل قبل الماضي - بحسب إذاعة «صوت أمريكا» الحكومية - أن دبلوماسيين في سفارة بلاده لدى الرياض أتاحت لهم السلطات

أعلن مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الليل قبل الماضي - بحسب إذاعة «صوت أمريكا» الحكومية - أن دبلوماسيين في سفارة بلاده لدى الرياض أتاحت لهم السلطات السعودية زيارة محتجز ضمن تحقيقات فساد المال العام. وجاء إعلان بولتون لينسف ما نشرته «نيويورك تايمز» وصحف أخرى بشأن منع المحتجز من التواصل مع ذويه. وكان محامي المحتجز هادوارد كوبر أبلغ وزارة الخارجية الأمريكية في يناير الماضي بأن السلطات السعودية تسمح للمحتجز، الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، باستقبال زائرين من عائلته. كما يسمح له بالاتصال بهم هاتفياً. وكانت النيابة السعودية رفضت أي ادعاءات بشأن إساءة معاملة أي محتجز في عهدتها.

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