شكرا لقرائتكم خبر عن دعم سادس لحجور.. والشرعية تتقدم في الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

واصلت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية أمس (الإثنين) إنزال المساعدات الإغاثية واللوجستية للمدنيين من قبائل حجور في مديريتي كشر وقارة بحجة، في سادس عملية إنزال جوي منذ تعرض مناطق القبائل لحصار مليشيا الحوثي.

وأكدت مصادر قبلية، أن مسلحي القبائل تصدوا لهجوم حوثي على مواقع عجبل العرام وجمانة وبني شوس، فيما تشهد منطقة جبل صمعر جنوب شرق المندلة في الجبهة الشرقية لمديرية كشر معارك عنيفة، ولفتت المصادر إلى أن مسلحي القبائل في الجبهة الشمالية الغربية لكشر تصدوا لهجوم حوثي في جبل وحصن المنصورة الإستراتيجي الذي يستميت الانقلابيون للسيطرة عليه لكنهم أخفقوا أمام صمود القبائل وضربات التحالف الموجعة.وأوضحت المصادر، أن مقاتلات التحالف نفذت غارتين جويتين أمس استهدفت عربات محملة بالسلاح والذخائر وتجمع للمليشيا في مركز وادي مور شرقي منطقة المندلة، مؤكدة أن هناك خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وقالت إن شهود عيان تحدثوا عن سيارات تفر محملة بالجثث والجرحى.

من جهة أخرى، سيطرت قوات الجيش الوطني في الضالع أمس، على أحد أبرز المواقع الإستراتيجية المطلة على قاع الأحذوف وسوق الطاحون ومناطق شاسعة في جبهة مديرية الحشاء بعد معارك عنيفة مع المليشيات، ووفقا لمصدر عسكري، فإن المليشيا فرت تاركة أسلحتها ومعداتها وقتلاها.