شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: الحوثيون يحولون مطار صنعاء إلى نقطة عسكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي أمس (الإثنين)، أن مليشيات الحوثي تستخدم مطار صنعاء الدولي نقطة عسكرية لإطلاق الصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار والتهديد الجوي في الدفاعات الجوية. وقال المالكي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالرياض، إن المنظومات الصاروخية التي ينصبها الحوثيون تعرّض الملاحة الجوية للخطر. واتهم الحوثيين بمواصلة عرقلة وصول وتوزيع المساعدات الإغاثية للشعب اليمني. وجدد التأكيد على أن الموانئ اليمنية لا تزال تعمل بكل طاقتها الاستيعابية.وأكد المالكي أن التحالف قام بعمليات إنزال جوي لدعم المواطنين في كشر، لافتا إلى أن الحوثيين يستهدفون المدنيين اليمنيين في مديرية كشر. وقال: «نعمل على دعم قبائل حجور إنسانيا وعسكريا لقطع خطوط إمداد الحوثيين»، مؤكدا أن قبائل حجور انتقلت من الدفاع إلى الهجوم ضد ميليشيات الحوثي. ونوه إلى أن قيادة التحالف بالتنسيق مع مشايخ القبائل في حجور والشرعية استطاعت إيصال المساعدات الجوية اللوجستية والعسكرية بشكل دقيق ومركز. وبشأن عدد اختراقات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتفاق ستوكهولم فقد بلغ مجموعها 1903 شملت استخدام جميع أنواع الأسلحة. وأفاد المالكي أن التهديد البحري يستمر في قيام المليشيا الحوثية بزرع الألغام في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مستشهدا باكتشاف لغم بحري خلال الفترة الماضية تم تدميره من قبل البحرية التابعة للتحالف.

وأضاف المتحدث باسم التحالف أن الجيش اليمني يواصل شن عمليات هجومية في حجة. ولفت إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاك اتفاق السويد، وتعطيل بند إعادة الانتشار في الحديدة. وقال المالكي إن المليشيات الحوثية أطلقت 219 صاروخا نحو السعودية. وأضاف أن ميليشيات الحوثي تتمركز بالمناطق المدنية منتهكة القوانين الدولية. وعرض المتحدث باسم التحالف فيديو لغارات استهدفت دبابات وآليات عسكرية للحوثيين، كما عرض صورا للاستيلاء على صواريخ سام 7 من الحوثيين.