وزير الخارجية البريطاني للحوثيين: أوقفوا علاقتكم بحزب الله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل طالب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت الحوثيين بأن يوقفوا علاقتهم بحزب الله إذا أرادوا سلاما دائما، وقال خلال لقاء جمعه مع ممثلي الميليشيات الموالية لإيران في مسقط، إن هناك مخاوف من ممارسات الحزب الإرهابي في كثير من مناطق الشرق الأوسط. وأكد أن الاحتلال الحوثي لليمن غير شرعي، مشددا على ضرورة العودة إلى حكومة وحدة وطنية.

وأشار إلى أنه مضى على اتفاق ستوكهولم أكثر من 80 يوما ولم يتم بعد إخلاء الحديدة من الميليشيات، معربا عن أمله في فتح ممرات إنسانية وتأمين الطريق من الحديدة إلى صنعاء، وأوضح أنه أبلغ الحوثيين بأن الحرب ستنشب مجددا إذا لم يترجموا أقوالهم إلى أفعال، مؤكدا أن الجميع الآن أمام فرصة أخيرة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

من جهة أخرى اتخذت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران منحى جديدا لإحياء الثأرات القبلية، والمناطقية، وتأليب القبائل بعضها ضد بعض، لإخماد الانتفاضات القبلية التي تواجهها في منطقة حجور بكشر حجة وعمران والحشاء بالضالع. وأكد مصدر قبلي أن جماعة الحوثي بدأت بتسليح القبائل الموالية لها لمواجهة قبائل ضدها، وهددت عددا من الوجاهات القبلية بتنفيذ ما أسمته «ميثاق الشرف القبلي» الذي روجت له منذ عام 2015، بغرض مواجهة خصومها القبليين. وتشير تلك الوثيقة في بنودها إلى السماح بعزل المناطق والأشخاص الداعمين للحكومة الشرعية، إضافة إلى مصادرة أموالهم وأراضيهم واستخدام القوة ضدهم.

ميدانيا، صدت قبائل حجور سلسلة من الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية كشر بمحافظة حجة. وقالت مصادر ميدانية إن ميليشيات الحوثي هاجمت مواقع القبائل في مواقع عجبل العرام، وجمانة، وبني شوس، وسط اشتداد المعارك والاشتباكات في جبل صمعر جنوب شرق المندلة، في الجبهة الشرقية.

وأفادت المصادر بأن «الجبهة الشمالية الغربية للمديرية تشهد مواجهات عنيفة بين رجال قبائل حجور وميليشيات الحوثي، في محاولة من الميليشيات لاحتلال جبل وحصن المنصورة الاستراتيجي مرة أخرى، وأبطال حجور يتصدون لها».

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف غارتين جويتين صباح أمس استهدفت إحداهما عربة للميليشيات محملة بالسلاح والذخائر، والأخرى كانت على نقطة تجمع للميليشيات في وادي مور شرق المندلة. وتواصل ميليشيات الحوثي قصف المناطق السكنية في ظل استمرار حالة النزوح، مع اشتداد الحصار من قبل ميليشيات الحوثي التي تمنع دخول الدواء والغذاء لمناطق قبائل حجور.

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