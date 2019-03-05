شكرا لقرائتكم اليمن.. مصرع وجرح 70 حوثياً بينهم قيادي غربي صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد قائد عسكري في الجيش اليمني، الاثنين، سقوط 70 مسلحا من ميليشيات الحوثي، بين قتيل وجريح، بينهم قيادي بارز، في المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين في جبهة رازح غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين اقصى شمال البلاد.

وقال قائد محور رازح، العميد صالح المجيدي، إن القيادي في ميليشيات الحوثي المدعو، أحمد حسين عثمان، لقي مصرعه، فيما قتل وجرح 70 آخرون من عناصر الميليشيات، على وقع المعارك التي تشهدها الجبهة منذ يوم الجمعة.

وأضاف أن "العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير آخر معقل للميليشيات في مديرية رازح".

وأشار العميد المجيدي إلى ان قوات الجيش الوطني حررت العديد من القرى والتباب التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في محور رازح.

وثمن الدور البارز لقوات التحالف العربي في مساندة الجيش الوطني، من خلال دك عدد من مواقع وتجمعات الميليشيات.

كما انتزعت الفرق الهندسية لنزع الألغام التابعة للجيش اليمني أكثر من 200 لغم أرضي وفردي خلال اليومين الماضيين في مديرية رازح غربي صعدة، وذلك في إطار عملية واسعة تنفذها الفرق الهندسية لنزع الألغام من المواقع التي تم تحريرها مؤخراً من ميليشيات الحوثي.

ويتقدم الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، في صعدة، معقل ميليشيات الحوثي، من عدة محاور، لتضييق الخناق واستكمال تحرير المحافظة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".