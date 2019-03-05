شكرا لقرائتكم خبر عن استاذ علوم سياسية: الإخوان تعتمد على مواقع التواصل وتوظفها لتجنيد الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق فهمى أستاذ علوم سياسية، إن سياسة جماعة الإخوان تقوم حاليا على محاولة الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى وتوظيفها لمحاولة التجنيد الالكتروني وبناء منظومة خاصة ، موضحا أن الخطوة الرئيسية للجماعة لتحقيق ذلك الاعتماد على انتهاز واستثمار بعض الأحداث والبناء عليها ، وبناء على ذلك لديهم تركيز فى هذا التوقيت على المساحة العمرية القصيرة جيل الجامعات ، الهدف الرئيسى فيها أن يكون هناك تطور فى التعامل مع عناصر الجماعة والاستفادة منها.

وأضاف فهمى فى تصريح لـ" الخليج 365 " أن أدوات الجماعة فى ذلك استخدام ميديا موجهة ومواقع تكنولوجيه يمكن البناء عليها ، بالإضافة إلى أن طلاب الجماعات شريحة مهمة تعمل عليها الجماعة وتعتمد فى ذلك على مواقع جاذبة جديدة ومعاصرة وليس المواقع التقليدية ، وهدفها واحد وهو استقطاب اكبر عدد من الشباب والاستفادة بتجنيدهم الكترونيا نظرا لغياب التواصل المباشر معهم.

وتابع ،التجنيد الالكتروني تقدر توظفه بأكبر قدر ممكن ، وأدواتهم فى ذلك ميديا فى الأساس مثل مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المحفزات الصحفية والإعلامية مع استثمار بعض الأخطار الفردية التى ينتج عنها مشاكل وتوظيفها مثل الحوادث الفردية.

وشدد لدكتور طارق فهمى يجب الانتباه إلى موقع " تويتر " أكثر من الفيس بوك لأنه لم يكن جاذب لهم والملعب الرئيسى لهم تويتر والمواقع الفرعية من خلال مواقع جديدة لأن مواقعهم أضربت وتم حجبها، موضحا أن مواجهة ذلك تتطلب تحديث قاعدة المعلومات الإعلامية لدى الجماعة ، تحذير للشباب المصرى برفع الوعى لديهم وإعلام للشباب عن هذه المواقع لتلافيها .