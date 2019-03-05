شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد اللاوندى: تركيا وإيران وقطر يعاونون الإخوان فى نشر الشائعات بمواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير فى الشئون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك دول تستخدم مواقع السوشيال ميديا فى نشر الأكاذيب والشائعات ضد مصر، وتتعاون مع جماعة الإخوان فى نشر الفتن عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد الخبير فى الشؤون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن كل من قطر وتركيا وإيران هم أبرز الدول التى تتعاون مع الإخوان فى استخدام السوشيال ميديا فى نشر الفتن والشائعات ضد الدولة المصرية، حيث أن هذه الدول لديها مساعى لإحداث حالة عدم استقرار فى الدولة المصرية.

وحول أسباب اختيار هذه الدول، مواقع التواصل الاجتماعى فى نشر الفتن، أوضح الدكتور سعيد اللاوندى، أن مواقع التواصل الاجتماعى هى منصة لنشر الأكاذيب حيث يصعب السيطرة عليها، وبالتالى يمكن استخدامها فى إثارة الفتن ونشر روح الكراهية.