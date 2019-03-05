مستقبل وطن ينظم قافلة طبية للأطفال بالجيزة ويوزع الأدوات المدرسية بجنوب سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على الأطفال وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان بوحدة ثالث أكتوبر الصحية، فضلا عن تنظيم زيارة لمدرسة النجاح للتربية الفكرية لذوى الاحتياجات الخاصة بالجيزة وتوزيع الهدايا عليهم، بجانب التبرع بأجهزة قياس الضغط والسكر للوحدة الصحية بالبدرشين.
فيما وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، شنط وأدوات مدرسية على الأطفال الأيتام بمدارس إدارة أبو زنيمة التعليمية.
كما أقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج عدة منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة ببعض قرى مراكز ساقتله وطما والعسيرات وسوهاج، فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية تونس بمركز سوهاج، بالإضافة إلى تنظيم فصول تقوية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمجان بمدينة المراغة.
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