شكرا لقرائتكم خبر عن منشق عن "الإرهابية" :التنظيم خائن ويشمت فى كل أزمة تحدث بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد أبو هاشم، أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرا، أن شماتة الجماعة فى كل حادثة تحدث للمصريين، تؤكد أن هذا التنظيم خائن ويكره المصريين، مشيرا إلى أن من صفات مجرمى الإخوان الشماتة فى كل ما يحل بمصر والمصريين من نوازل ناسبين كل حادثة إلى الدولة و مسئوليها موبخين الشعب المصرى أنه أطاح بمرسى.

وأضاف عماد أبو هاشم، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الإخوان يزعمون من خلال شماتتهم فى المصريين بأن مرسى كان سيمنع قضاء الله وقدره أو كأن فترة حكمه السوداء لم تكن زاخمة بالمصائب و الكوارث و الحوادث التى كانت ستتزايد - حتما - لولا أن من الله علينا بمن أنقذنا من براثنه و براثن عصابته .

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ولفت أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرا، إلى أن أى نازلة تحل بنا يفرح الإخوان لها ليثبتوا أنهم كانوا على حق و أن من سواهم كانوا على الباطل و لو هلك الناس جميعا .