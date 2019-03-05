نقل النواب عن خسائر السكة الحديد: «مفيش دخل كله مصروفات»

إيفون مدحت
قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن 90% من عربات السكة الحديد الحالية أصابها التقادم، وإن نسبة كبيرة منها تعمل منذ 40 عامًا، موضحًا: «تقادمت يعني انتهى عمرها الافتراضي».
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الاثنين، أن الهيئة العربية للتصنيع تلعب دورًا هامًا بالتعاون مع وزارة النقل في إعادة تأهيل بعض العربات وتصنيع البعض الآخر.
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