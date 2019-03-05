كتب - مصطفى محمود
قال النائب هشام عبد الواحد، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن مصر عقدت أكبر صفقة لشراء عربات السكك الحديدية فى الفترة الماضية، مؤكدًا أنه تم تخصيص 22 مليار جنيه لشراء
عربات القطارات.
وأضاف "عبد الواحد" خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية " سي بي سي" مساء اليوم أن الدولة أنفقت الكثير من الأموال على مرفق السكك الحديد فى الفترة الماضية وصلت لـ 58 مليار جنيه.
تعليقات القراء
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نقل البرلمان: تخصيص 22 مليار جنيه لأكبر صفقة شراء عربات القطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.