فيديو.. نقل البرلمان: تخصيص 22 مليار جنيه لأكبر صفقة شراء عربات القطارات

كتب - مصطفى محمود

قال النائب هشام عبد الواحد، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن مصر عقدت أكبر صفقة لشراء عربات السكك الحديدية فى الفترة الماضية، مؤكدًا أنه تم تخصيص 22 مليار جنيه لشراء



عربات القطارات.



وأضاف "عبد الواحد" خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية " سي بي سي" مساء اليوم أن الدولة أنفقت الكثير من الأموال على مرفق السكك الحديد فى الفترة الماضية وصلت لـ 58 مليار جنيه.

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