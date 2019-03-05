كتب- إسلام ضيف:
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن حادث انفجار جرار بمحطة مصر، الأربعاء الماضي، كان من الممكن تداركه إذا تم استخدام ما يُعرف بـ"إبرة السقوط"، لكن "هناك خطأ بشريًا حدث أدى إلى وقوع الحادث".
وكان جرار قطارات قد اصطدم برصيف رقم 6 بمحطة مصر وسط القاهرة، ما أدى إلى انفجار تانك الوقود، مُخلفًا 24 قتيلًا و ما يزيد عن 40 مصابًا.
أوضح خالد دهان، مفتش قطارات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن "إبرة السقوط" هي وسيلة أمان لمحطات القطارات الرئيسية، تمنع دخول القطارات دون تصريح، تكون موجودة في شريط...
كانت هذه تفاصيل خبر كانت ستمنع حادث القطار.. ما هي "إبرة السقوط" بقضبان السكة الحديد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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