ابتكار يُنتج ماء نقي من خلال الهواء فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت شركة "واترجن" إنها تمكنت من إنتاج ماء صالح للشرب بجودة عالية من خلال الاعتماد على الهواء فقط، قائلة إن هذا الابتكار ساعد عددا من الأشخاص الذين تأثروا بكوارث طبيعية.

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، تقول الشركة الإسرائيلية التي أنشئت سنة 2009، إنها تأمل أن تساعد هذه الطريقة العلمية ما يقارب 2.1 مليار شخص في العالم يعانون نقصا في المياه.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، فإن نظام إنتاج الماء من الهواء جرى تقديمه للبرازيل والهند وفيتنام خلال الأشهر الأخيرة، وأضافت أنه أسدى خدمة كبيرة خلال عمليات الإنقاذ التي أعقبت حرائق ولاية كاليفورنيا سنة 2018.

وأورد المصدر أن هذا النظام الذي طورته الشركة الإسرائيلية ساعد على ضمان الماء النقي لسكان ولايتي تكساس وفلوريدا عقب الدمار الذي أحدثه إعصارا هارفي وإيرما.

وفي بداية هذه العملية المعقدة، تقوم آلة متوسطة الحجم بشفط الهواء من الجو، ثم تقوم بتنظيفه حتى تخلصه من الغبار وباقي الشوائب الأخرى.

وعند انتهاء عملية "الفلترة"، يتم نقل الهواء النقي إلى مرحلة أخرى حتى يتعرض لدرجة عالية من الحرارة قبل أن يتم تبريده، وفي نهاية المطاف، يتم تحويله إلى ماء.

ويخضع الماء الذي يجري إنتاجه لعملية ثانية من التصفية بغرض تخليصه من المواد الضارة، ثم تضاف إليه المعادن، وعندئذ، يتحول إلى ماء صالح للشرب.

ويستطيع المولد الكبير الذي تعتمد عليه الشركة أن ينتج أكثر من 5 آلاف لتر من الماء النظيف في كل يوم، ولا تتطلب هذه العملية سوى الإمداد بطاقة عادية من التيار الكهربائي.

