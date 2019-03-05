أهم التصريحات في 24 ساعة: ترشح بوتفليقة سيشعل الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إن احتلال إيران لجزر إماراتية رسالة واضحة على سياستها الخارجية، واعتبر رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس أن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيشعل البلاد، فيما دعا زعيم المعارضة في فنزويلا مواطني بلاده إلى مواصلة التظاهر ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

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