الحكم على رئيس حي الدقي السابق لاتهامه بالرشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية رشوة رئيس حي الدقي السابق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبداللاه، وبعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي، ومحمد بسيوني، وحضور مهاب الصياد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "نادر سعد" تقاضى مبلغ 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز، تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه من مالكي العقار مقابل تغاضيه عن البناء المخالف، والذي تزيد قيمته عن 10 مليون جنيه.

وأوضح أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أن المتهم رئيس حي الدقي، طلب من المتهمين الثالث والخامس بواسطة المتهم السادس والسابع مبلغ وقدرة نصف مليون جنية، وشقة سكنية بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلي بمليون وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة.