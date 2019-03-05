العزازي : الجامعة الاسلاميه بالسعوديه فخر لكل العرب



قال المستشار الثقافى المصري في السعوديه الدكتور أشرف العزازى فى تصريح لبوابة "الوفد" ان مشاركته فى في حفل تخريج الدفعة

الـ55 من طلاب الجامعة الإسلامية تعد شرف له

واشار الي أن الجامعة الإسلامية تعد فخرا لكل عربي مسلم ومشاركة الاحتفال بتخريج الدفعة ال 55 يلقي اهتماما وفيرا من قبل العديد من قامة المملكه واستقبال الأمير فيصل للطلاب كان محط الأنظار ومجلب للفرحه لهم ولذويهم

وكان الدكتور أشرف العزازي المستشار الثقافي المصري رئيس البعثة التعليمة لدى المملكة العربية السعودية قد شارك في حفل تخريج الدفعة

الـ55 من طلاب الجامعة الإسلامية لعدد 2894 طالباً من 111 دولة تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ، و بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة وعدد كبير من السفراء والقناصل والدبلوماسيين وبعض المسؤولين لدى المملكة العربية السعودية.وألقى مدير الجامعة الدكتورحاتم بن حسن المرزوقي خلال حفل التخرج كلمة قال فيها:إن الجامعة راهنت منذ تأسيسها على الإنسان ليكون سفير سلام يُسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه في كل الأقطار، مؤكدًا قيمة ومكانة الجامعة الإسلامية التي تحمل رساله.واستعرض خلال كلمته ، أبرز الإنجازات والنجاحات التي تم تحقيقها وإنجازها خلال العام الحالي، موضحًا أنها حصلت على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بعد أن حصلت في العام الماضي على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي غير المشروط لمدة سبع سنوات.واختتم كلمته بتقديم الشكر إلى أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه للتفضل برعاية الحفل، كما شكر الحضور والسفراء والقناصل والدبلوماسيين وبعض المسؤولين لدى المملكة العربية السعودية الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة، وقدم شكره لأعضاء هيئة التدريس وللطلاب المتخرجين على جدهم واجتهادهم خلال الدراسة الجامعية