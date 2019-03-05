كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبيلة قطرية تحرج الشيخة موزة في سويسرا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت فضائية "العربية"، تقريرًا عن احتجاج مسؤولون قطريون على تواجد نشطاء من قبيلة الغفران أمام مقر مؤتمر عقدته مؤسسة صلتك اليوم في جنيف.

وأوضح موظفون في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف، أن الشيخه موزا أصرت على البقاء داخل مبنى المركز، ولم تخرج حتى يجبر أمن المبنى نشطاء الغفران على المغادرة.

النشطاء تجمعوا امام البوابة الرئيسة للمؤتمر الذي ترعاه الشيخ موزة زوجة امير قطر السابق الجيش حمد بن خليفة ال ثاني، وقام النشطاء بتوزيع اوراق تلخص معاناة شباب الغفران، وحرمانهم من الوظائف، وحرمان أسرهم من الدعم.

