زكرياء أورسام صاحب لقب “ستاند آب”: غادي نصيفط الوالدة للحج ونتزوج بفلوس الجائزة وسأتخلى عن عملي!-فيديو

حقق الشاب زكرياء أورسام، ابن مدينة خنيفرة، مؤخرا، لقب برنامج اكتشاف المواهب “ستاند آب” الذي يبث على الأولى ، بعد أن حصل على أعلى نسبة من تصويت من طرف الجمهور.

زكرياء أورسام حل ضيفا على “اليوم 24” للحديث عن تفاصيل مشاركته في البرنامج، والأجواء التي عاشها مع باقي المشتركين، وكذلك مشاريعه بعد تحقيق اللقب.

وكان يعمل أورسام قبل مشاركته في “ستاند آب” في ميدان التجارة، وأكد أنه سيغادره ليتفرغ إلى الفن، كما أبرز أن مبلغ 20 مليون الذي فاز به في البرنامج سيخصص جزء منه لأداء والدته لفريضة الحج، و ليتزوج كذلك.

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وتمنى أورسام أن ينخرط مع مجموعة كوميدية من أجل الاشتعال رفقتها، كما كشف تلقيه عروضا المشاركة في مهرجانات مباشرة بعد تحقيقه اللقب.