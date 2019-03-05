خسارة بيتية لأخاء الناصرة وتعادل لأبناء اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق أخاء الناصرة مباراته البيتية أمام هبوعيل كتمون القدس بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الخصم عند الدقيقة 70 من عمر اللقاء، وقد حاول الأخاء مرارا هز شباك ضيفه إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي من محاولاته إلى داخل المرمى.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق النصراوي عند 29 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل أخاء الناصرة في مباراته المقبلة ضيفا على نظيره هبوعيل عكا يوم الجمعة المقبل.

أبناء اللد يتعادل أمام هـ. أشكلون

تعادل فريق أبناء اللد أمام هبوعيل أشكلون بدون أهداف، في المباراة التي استضافها على استاد "نس تسيونا" بسبب أعمال الصيانة الجارية في ملعبه.

ووصل الفريق اللداوي خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وبهذا التعادل رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق اللداوي في مباراته القادمة ضيفا على شقيقه هبوعيل إكسال يوم الجمعة المقبل.