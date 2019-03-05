الوحدة كفر قاسم يعزز صدارته بفوز بيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق الوحدة كفر قاسم في مباراته البيتية أمام مكابي يافا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن ختام أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب "أبو خميس" وسط حضور المئات من المشجعين.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه اللاعب بن بنيامين في الدقيقة 45، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 65 حسم اللاعب ألون سلطان المباراة بهدف ثان لصالح الوحدة كفر قاسم.

وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 54 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري بفارق 3 نقاط عن أقرب مطارديه هكوا حرمات غان.

هذا، وسيستضيف الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل أزور يوم الجمعة المقبل.