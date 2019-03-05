شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: «حجور» تنتقل من الدفاع إلى الهجوم والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي بالرياض: إن الجيش اليمني يواصل شن عمليات هجومية في حجة.
وعرض التحالف صورا للاستيلاء على صواريخ سام 7 من الحوثيين.
ولفت إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاك اتفاق السويد، وتعطيل بند إعادة الانتشار في الحديدة.
وأوضح المالكي أن الميليشيات الحوثية أطلقت 219 صاروخاً نحو المملكة.
وأبان أن ميليشيات الحوثي تتمركز بالمناطق المدنية منتهكة القوانين الدولية.
وعرض المتحدث باسم التحالف فيديو لغارات استهدفت دبابات وآليات عسكرية للحوثيين.
وأعلن المالكي أن ميليشيات الحوثي تستخدم مطار صنعاء الدولي نقطة عسكرية.
وأضاف المالكي: إن المنظومات الصاروخية التي ينصبها الحوثيون تعرّض الملاحة الجوية للخطر، مشيرا إلى أن التحالف يعرض مجمل التصاريح الممنوحة للسفن والمنظمات الإغاثية في اليمن.
وأكد المتحدث باسم التحالف أن الحوثيين يواصلون عرقلة وصول وتوزيع المساعدات الإغاثية للشعب اليمني.
وجدد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية تأكيده أن كافة الموانئ اليمنية لا تزال تعمل بكل طاقتها الاستيعابية.
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