شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: المملكة وروسيا متفقتان على حفظ السيادة داخل سوريا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، أمس الإثنين: إنه من المبكر الحديث عن فتح سفارة السعودية في سوريا، لافتا إلى أن إعادة فتح السفارة مرتبط بتطور العملية السياسية، مؤكدا أن المملكة اتفقت مع موسكو على حفظ السيادة داخل سوريا.

» وحدة سوريا

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن المملكة تشدد دوما على وحدة الأراضي السورية والحل السياسي، معتبرا أنه من السابق لأوانه إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا، قال الجبير: إنه «لن يتم إلا بعد انتهاء الحرب».

» ملفات المنطقة

وأكد الجبير أنه تم بحث الوضع في سوريا واليمن وملفات عدة بينها التطرف والإرهاب.

وأشار إلى أنه بحث العلاقات الثنائية مع روسيا والتطور الذي طرأ في كل المجالات.

» صفقة كندا

وفي جانب آخر، كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال مؤتمره الصحفي أن كندا لم تلغ صفقة السلاح مع المملكة.

وقال الجبير: إن كندا «لم تلغ أي صفقة للسلاح مع السعودية».

واعتبر الجبير، أن التصريحات الكندية حول إعادة النظر في صفقة العربات العسكرية مع المملكة «استهلاك محلي».

وقال الجبير، في المؤتمر الصحفي المشترك: «حول صفقة السلاح مع كندا للعربات العسكرية نسمع تصريحات من مسؤولين كنديين أنه ستتم إعادة النظر في هذه الصفقة وأنه قد تحاول إيجاد مخرج منها، لكننا نرى أن الحكومة الكندية موجودة بقوة في هذه الصفقة، مما يدل على أن هذه التصريحات للاستهلاك المحلي».

» الرياض وموسكو

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين عن أمله في تسريع وتيرة تطور العلاقات الروسية السعودية، كما أعرب عن أمله أيضا بالمساهمة في البرنامج السعودي لاستخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية وسلمية.

» شكر للسعودية

ووجه وزير الخارجية الروسي الشكر للسعودية على اهتمامها بالحجاج الروس.

وقال لافروف: «نساعد الأطراف السياسية السورية على تشكيل اللجنة الدستورية»، مشددا على أن تشكيل تلك اللجنة هو الهدف الرئيسي في المرحلة الراهنة.

وشدد لافروف على أنه لا يمكن تجاوز المراوحة في القضية الفلسطينية إلا عبر تنفيذ القرارات الأممية، وأعلن استعداد موسكو للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكن الطرفين غير جاهزين.

» اجتماع ثنائي

وعقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، الاثنين اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكان الجبير استقبل في وقت سابق أمس لافروف لدى وصوله إلى العاصمة الرياض.