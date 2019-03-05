شكرا لقرائتكم خبر عن غوايدو يدعو إلى التظاهر ويحذر مادورو من خطفه والان نبدء بالتفاصيل
وكان المعارض البالغ من العمر 35 عاما والذي تحدى منعا من مغادرة البلاد للقيام بجولة صغيرة شملت كولومبيا المجاورة والبرازيل والباراغواي والأرجنتين والإكوادور، يتحدث وإلى جانبه زوجته أمام علم فنزويلي، ولم يوضح مكان وجوده.
وقبيل ذلك أعلن غوايدو في تغريدة على تويتر أنه سيعود الإثنين إلى البلاد، داعيا السكان إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد. وقال: إن الأمور تسير على ما يرام لأننا معا! إلى الأمام فنزويلا!.
وحتى ظهر الأحد كان غوايدو موجودا في الإكوادور مع أن برنامج عمله الرسمي يتحدث عن مغادرته صباحا.
وتشكل عودة غوايدو تحديا للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي سيجد نفسه أمام خيار ما بين أن يوقفه ويواجه بذلك رد فعل دولي شديد أو يسمح له بالدخول ما سيشكل تحديا لسلطته.
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