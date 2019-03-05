"سوريا الديمقراطية": نحو ألف داعشي لا يزالون في بلدة الباغوز

كشف مصطفى بالي، رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، عن أن نحو ألف عنصر من داعش الإرهابي لا يزالون داخل آخر جيب للتنظيم في بلدة الباغوز شرق سوريا.



وقال بالي في تصريحات صحفية، الثلاثاء: "قواتنا أجلت نحو 3000 شخص بينهم نحو 200 مسلح من داعش، فيما تواصل دورها في تحرير البلدة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال، الإثنين، إن نحو 150 من إرهابيي تنظيم داعش استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا.

وذكر المرصد أنهم من بين 400 شخص سيغادرون المنطقة بعد أن أطلقت القوات هجوماً في الأيام الأخيرة.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية تقدمها بحذر داخل بلدة الباغوز شرق البلاد، بعد اتهامها تنظيم داعش الإرهابي باستخدام المدنيين الموجودين في الجيب الأخير، كدروع بشرية، مترقبة عمليات إجلاء إضافية.

وبمؤازرة طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، استأنفت قوات سوريا الديمقراطية "الهجوم الأخير" الذي بدأته، الجمعة، على المسلحين الرافضين الاستسلام والمحاصرين في مساحة محدودة في الباغوز شرق سوريا.





وخرج خلال الأسابيع الماضية آلاف الأشخاص من الباغوز؛ حيث بات ينحصر وجود التنظيم الإرهابي، الذي سيطر في عام 2014 على مساحات واسعة من سوريا والعراق المجاور، ثم اندحر تباعاً خلال السنتين الأخيرتين.

وغالبية الخارجين مدنيون من عائلات المسلحين الدواعش، وقد توزعوا على مخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد، فيما تم نقل المشتبه بانتمائهم للتنظيم إلى معتقلات.