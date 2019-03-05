وسائل إعلام هندية تتحدث عن إسقاط نيودلهي طائرة باكستانية بدون طيار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مقاتلة هندية - أرشيفية
أسقطت القوات الهندية، الإثنين، طائرة باكستانية عسكرية بدون طيار، ضلت طريقها عبر الحدود، بحسب وسائل إعلام هندية.
ونقلت وسائل الإعلام الهندية عن مصادر، طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، قولها: "إن مقاتلة هندية من طراز ساخوي-30 أسقطت طائرة بدون طيار بصاروخ جو أرض قرب بيكانير في ولاية راجستان شمال الهند غير البعيدة عن الحدود الباكستانية".
وبحسب وكالة "برس تراست أوف أنديا" للأنباء فهذه ثاني محاولة باكستانية لإرسال طائرة بدون طيار إلى الهند في الأيام الستة الأخيرة بعد إسقاط أخرى في 27 فبراير/شباط، ولم يصدر تصريح رسمي من الطرفين.
وسادت حالة من الهدوء بين الهند وباكستان، الأحد، بعد أيام من توتر وتصاعد حدة الخلافات بينهما، والتي كادت أن تسفر عن حرب بين الجارتين النوويتين.
هذا الهدوء أتى إثر تغليب لغة الحوار والتواصل بين البلدين، خصوصاً مع إقدام باكستان على إطلاق سراح الطيار، الذي أسرته إسلام آباد بعد إسقاط طائرته مؤخراً، في بادرة "سلام" بعد 3 أيام من التوترات بين البلدين.
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