شبكة سرية تشجع وتنصح.. تفاصيل رحلة هروب سعوديات إلى الغرب

مصراوي - كتب ; محمد الصباغ:

نشرت هيئة الإذاعة الكندية (CBC) تقريرًا أشارت فيه إلى أن شبكة سرية من الفتيات تساعدن النساء والشابات الأخريات للهروب من دول الخليج العربي، ووصفت الأمر بأنه نوع أشبه بـ"ثورة جديدة".

وأشارت مراسلة راديو كندا إلى أن ما يحدث أشبه بنوع من "الربيع العربي النسائي". وكانت السعودية رهف القانون قررت الهروب من المملكة ووصلت إلى كندا، لكنها لم تفعل ذلك بمفردها، بل كان هناك عدد من النساء يساعدنها عبر مجموعة محادثة إلكترونية.

ذكر راديو كندا في تقريره المنشور الإثنين، أن الشبكة تتكون من شابات سعوديات أغلبهن...