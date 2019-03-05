تاس: إصابة أفراد من الشرطة خلال أعمال شغب في كاراكاس

كشف مسؤول كبير في الشرطة الفنزويلية لوكالة "تاس" الروسية أن "أربعة ضباط أصيبوا خلال أعمال شغب في كرنفال في العاصمة كاراكاس، أحدهم جراحه خطيرة نقل على إثرها للمستشفى".
وقد اندلعت أعمال الشغب خلال الكرنفال، بعدما ألقى عشرات الشبان الحجارة على موظفي الحرس الوطني، عقب قيام أشخاص مجهولين يرتدون أقنعة كرنفال بإلقاء عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه حشد في شارع لوس بروسيرس جنوب مركز كاراكاس.
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