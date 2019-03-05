الحكومة السورية تسمح باستيراد المازوت برًا وبحرًا

ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن رئيس الحكومة عماد خميس "أصدر قرارًا يسمح لغرف الصناعة والصناع باستيراد مادتي الفيول والمازوت برًا وبحرًا لمدة ثلاثة أشهر". ويتيح القرار للصناع بحسب الوكالة، "تلبية احتياجاتهم الصناعية وكذلك دعم توريدات المشتقات النفطية وتأمين كميات إضافية تعزز استمرار العملية الإنتاجية وتأمين حاجة المواطنين". من جهته، ربط وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، خلال جلسة لمجلس الشعب، الأزمة بـ"الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة" على سوريا، والتي "تسببت بتعثر وصول المشتقات النفطية".

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