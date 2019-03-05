ترامب: لم أناقش موضوع المناورات العسكرية مع كيم جونغ أون

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أن يكون ناقش الحد من التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية خلال قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون"، مشيراً إلى أن "التدريبات العسكرية أوالمناورات الحربية مثلما أصفها لم تخضع للنقاش مطلقا في اجتماعي مع كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية".
وانتهت قمة ترامب وكيم الأسبوع الماضي، قبل موعدها المقرر بعدما أخفقا في التوصل إلى اتفاق بشأن حجم الإعفاء من العقوبات الذي ستحصل عليه بيونغ يانغ مقابل الخطوات التي ستتخذها من أجل التخلي عن برنامجها النووي.
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