ماكرون: أوروبا مهددة بمختلف الأخطار حاليا

أفصح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أفكاره حول "نهضة وإصلاح" الاتحاد الأوروبي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 26 أيار المقبل، معتبراً أن "الانتخابات القادمة ستكون حاسمة، وأوروبا مهددة بمختلف الأخطار حاليا".
ولفت إلى أنه ""بعد عدة أسابيع ستكون الانتخابات الأوروبية حاسمة بالنسبة لمستقبل قارتنا"، مشيرا إلى أن "أوروبا تواجه أكبر خطر منذ عهد الحرب العالمية الثانية"، معرباً عن "معارضته الشديدة للتعصب القومي".
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