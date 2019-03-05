قيادة العمليات المشتركة في العراق: حركة قوات التحالف محدودة ومشروطة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن "حركة قوات التحالف الدولي في الأرض والجو محدودة ومشروطة بموافقة الحكومة العراقية"، مشددةً على ان "التحالف الدولي لم ينفذ اي عملية عسكرية في غرب الأنبار، وأن جميع العمليات تقوم بها القوات العراقية وتتلقى في بعضها دعما جويا من التحالف الدولي بتنسيق وموافقات محددة".

وأوضحت أن "العلاقات مع التحالف الدولي مستمرة في جميع فعاليات ومجالات العمل وتجري ضمن سياقات عمل دقيقة ومشروطة".