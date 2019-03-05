غوايدو يدعو أنصاره لتظاهرات حاشدة في فنزويلا يومي الثلثاء والسبت

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو بعد عودته إلى العاصمة كراكاس، أنصاره للتظاهر يومي الثلثاء والسبت "من أجل النضال في سبيل الديمقراطية بحزم وشجاعة".

وأشار غوايدو إلى أن الاحتجاجات لن تنتهي إلا بعد "أن تستعيد فنزويلا حريتها"، داعيًا موظفي الدولة إلى دعم المعارضة و"تعطيل النظام القمعي". وتحدث زعيم المعارضة أيضًا عن انشقاق نحو 700 عسكري عن الرئيس نيكولاس مادورو.

وعاد خوان غوايدو إلى فنزويلا في أعقاب قيامه بجولة في دول المنطقة، استمرت أكثر من أسبوع، وذلك على الرغم من أن السلطات الفنزويلية هددت باتخاذ إجراءات ضده لعدم التزامه بقرار حظر السفر الصادر عن المحكمة العليا الموالية لمادورو.