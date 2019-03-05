أفادت وكالة "رويترز" للانباء عن "مقتل 23 شخصا فيما يواصل عمال الإنقاذ في ولاية ألاباما الأميركية، البحث وسط أنقاض منازل ومبان دمرها إعصاران عن مفقودين، في أسوأ عواصف تجتاح البلاد منذ 6 سنوات"، موضحةً أنه "ضرب الإعصاران مقاطعة لي كاونتي بولاية ألاباما أمس الأحد، مصحوبين برياح بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة".
ولفتت إلى أن "أكثر من 50 شخصا أصيبوا، وإنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى، الأمر الذ يجعل الإعصارين أكثر فتكا من آخر اجتاح مدينة مور في ولاية أوكلاهوما عام 2013 وأودى بحياة 24 شخصا".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: مقتل 23 شخصا بسبب إعصارين في ألاباما الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.