رويترز: مقتل 23 شخصا بسبب إعصارين في ألاباما الأميركية

أفادت وكالة "رويترز" للانباء عن "مقتل 23 شخصا فيما يواصل عمال الإنقاذ في ولاية ألاباما الأميركية، البحث وسط أنقاض منازل ومبان دمرها إعصاران عن مفقودين، في أسوأ عواصف تجتاح البلاد منذ 6 سنوات"، موضحةً أنه "ضرب الإعصاران مقاطعة لي كاونتي بولاية ألاباما أمس الأحد، مصحوبين برياح بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة".

ولفتت إلى أن "أكثر من 50 شخصا أصيبوا، وإنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى، الأمر الذ يجعل الإعصارين أكثر فتكا من آخر اجتاح مدينة مور في ولاية أوكلاهوما عام 2013 وأودى بحياة 24 شخصا".