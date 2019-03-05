ابو الغيط: عدم الاستقرار في العالم العربي يشجع الارهاب

اعتبر الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن "غياب الاستقرار الأمني في بعض الدول العربية، يشجع على ظهور جماعات إرهابية في المنطقة بما فيها تنظيم الدولة الاسلامية".
ولفت إلى أنه "يظل الارهاب التهديد الاخطر على الاطلاق سواء من حيث جسامة خسائره او تأثيراته الممتدة على استقرار المجتمعات وقدرتها على مباشرة عملية تنموية متواصلة".
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