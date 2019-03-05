مصدر مقرب من المستقبل للقبس: الحريري يعمل لإبعاد مناخ المناكفات عن البلاد

اعتبر مصدر مقرب من تيار "المستقبل" عبر صحيفة "القبس" الكويتية أن "رئيس الحكومة سعد الحريري يعمل بأقصى طاقته لإبعاد مناخ المناكفات والتجاذب عن البلاد، ويحرص على علاقة متينة مع رئيس الجمهورية ميشال عون تمهد لانطلاقة قوية لحكومته، وهو كان يعول على حياد "التيار الوطني الحر" في هذه المعركة ولم يشأ اقحام نفسه مباشرة، غير ان موقف الحريري هذا فُهم على غير منحاه".

ولفت إلى أن "ما جاء في مقدمة قناة الـ"OTV" بأن الحريري تخلى عن السنيورة لا يقبله أي قيادي او عضو في التيار ولا يتحمله الحريري، ومن هنا كان الرد العالي السقف بأن فؤاد السنيورة اليوم هو تيار المستقبل، وهو الحزب والموقع، وهو رئاسة الحكومة، وهو الطائفة التي يمثلها ومن يتطاول على السنيورة يتطاول على الحريري".