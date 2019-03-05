نتانياهو: منظومة "ثاد" تعزز أمن إسرائيل

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن نشر منظومة ثاد الصاروخية الأميركية يشكل دليلا آخر على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، مضيفا أن المنظومة إلى جانب المنظومات الإسرائيلية تعزز قدرة تل أبيب على التعاطي مع التهديدات القريبة والبعيد في أرجاء الشرق الأوسط.

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