قاسمي: طرد الدبلوماسيين الهولنديين جاء في اطار الرد بالمثل

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان "الدبلوماسيين الهولنديين في طهران تم اعتبارهما عنصرين غير مرغوب بهما وطلب منهما مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة"، مشيراً إلى أن "الدبلوماسيين تم اعتبارهما عنصرين غير مرغوب بهما وتم طردهما من ايران في اطار الرد بالمثل".

واكد اخراج دبلوماسيين هولنديين من ايران، قائلا: "ان الدبلوماسيين تم اعتبارهما عنصرين غير مرغوب بهما وطلب منهما مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة"، مشيراً إلى أنه "في اعقاب الاتهامات الواهية للحكومة الهولندية ضد الدبلوماسيين الايرانيين واخراجهما من هذا البلد تم بحث قضية الرد بالمثل من قبل الجهات المعنية وبعد دراسة القضية بشكل شامل من قبل المجلس الاعلى للامن القومي تقرر في النهاية اخراج دبلوماسيين هولنديين في طهران".

واعرب قاسمي عن "اسفه من انه ورغم اقرار المدعي العام ووزارة الخارجية الهولندية بعدم تدخل الدبلوماسيين الايرانيين بالحوادث التي وقعت في الاراضي الهولندية الا ان الحكومة الهولندية رفضت اعادت النظر في قرارها وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتوقع من المسؤولين الهولنديين ومن خلال الادراك الصائب للاوضاع الاقليمية والدولية الحساسة ان تتجنب التحركة وفق ميل المعارضين ومن لايريدون بقاء العلاقات بين البلدين".

واكد ان "ايران لا تريد التوتر في علاقاتها مع الدول الاوروبية ولكنها ترد على اي خطوة ضد مصالحها الوطنية بالمثل في الزمان والمكان المناسبين حفاظا على المصالح السامية للبلاد".