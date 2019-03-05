عمار حوري: شعرنا بهجمة غير مسبوقة على تيار "المستقبل"

علق عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري على مقدمة قناة الـ"OTV" التي قامت بالتهجم على تيار "المستقبل"، قائلا: "شعرنا بهجمة غير مسبوقة بدءا بموضوع الـ11 مليار إلى فتح دفاتر قديمة"، مشيراً إلى "اننا فوجئنا بمقدمة خارج السياق مما اضطررنا برد في قناة "المستقبل".

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