مصادر القوات للانباء: المتكلمون عن الاصلاح لا يذهبون الى النهاية في اي قضية

لاحظت مصادر "القوات اللبنانية" عبر صحيفة "الانباء" الكويتية أن "المتكلمين عن الاصلاح لا يذهبون الى النهاية في اي قضية، وفي طليعة هؤلاء "حزب الله" الذي يتحدث عن الاصلاح باستمرار".
واشادت بـ"التقاطع الحاصل بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" على هذا الصعيد"، مؤكدةً "الاستعداد لدعم اي خطوة لرئيس الجمهورية ميشال عون في هذا السياق، لكن الثقة العامة بإمكانية معالجة الفساد من قبل من تغاضوا عنه لسنوات، خصوصا انه رغم الضجيج والصراخ مازالت التلزيمات تجري بالتراضي او ما شابهه، ومخالفة القوانين على عينك يا تاجر".
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