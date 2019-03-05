المطبوعات أعلنت براءة شركة أخبار بيروت في دعوى سليمان ضد الأخبار

أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت المؤلفة من الرئيس رفول البستاني والمستشارتين هبة عبدالله وناديا جدايل قرارها الوجاهي في الدعوى المقامة من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ضد جريدة "الأخبار" وموقعها الإلكتروني بجرائم القدح والذم والأخبار الكاذبة على خلفية مقال غير مذيل واثنين آخرين باسم الكاتبة ايفا الشوفي.

وحملت المقالات عناوين: "ميشال سليمان يسعى لشراء مصرف"، "تنافس شديد على بنك الإعتماد اللبناني من سيفوز بالصفقة؟"، "صفقة الاعتماد اللبناني تمديد التفويض حتى 12 آذار"، مع الإشارة الى أن هذه المقالات نشرت تباعا في الأشهر الثلاثة الاولى من عام 2016.

وقررت هيئة المحكمة إدانة المدعى عليها ايفا الشوفي بصفتها كاتبة المقالين المذيلين باسمها وابراهيم الأمين بصفته المدير المسؤول عن جريدة "الأخبار" والموقع الإلكتروني للجريدة، وذلك بجنحة المادة 20 من المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادتين 22 و26 منه، وتغريم كل منهما مبلغ 6 ملايين ليرة، وبجنحة الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم المذكور أعلاه معطوفة على المادتين 2 و26 منه وتغريم كل منهما مبلغ 10 ملايين ليرة وإدغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات بالأخذ بالأشد، وهي الغرامة 10 ملايين ليرة واستبدال العقوبة تخفيفا سندا للمادة 254 عقوبات بالإكتفاء بتغريم كل منهما مبلغ مليون ليرة.

كما قررت الهيئة إعلان براءة شركة "أخبار بيروت" ش.م.ل وإعلان مسؤولية المدعى عليهم كافة عن التعويض المتوجب للمدعي، وذلك بالتكافل والتضامن، وإلزام المدعى عليهم دفع مبلغ 5 ملايين ليرة كتعويض رمزي للمدعي عن الأضرار المعنوية التي لحقت به وتضمينهم النفقات كافة.