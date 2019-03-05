بولتون: غوايدو عاد ليواصل الدفع باتجاه المسار الديمقراطي في بلاده

وصف مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو بـ"الرئيس غوايدو".
وأشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الرئيس غوايدو عاد بسلام إلى فنزويلا". وأضاف "غوايدو عاد ليواصل الدفع باتجاه المسار الديمقراطي في بلاده، والولايات المتحدة ستقدم له دعما كاملا".
وشدد مستشار الأمن القومي الأميركي على أنه يجب ضمان سلامة غوايدو، الذي عاد إلى فنزويلا أمام أنظار العالم أجمع.
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