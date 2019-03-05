جورج عقيص زار غرفة زحلة والبقاع

زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، غرفة زحلة والبقاع يرافقه خبير التنمية الاقتصادية الالماني اندرياس دوهلر من جمعية Orienthelfer الألمانية وكان في استقبالهم نائبا رئيس الغرفة انطوان خاطر ومنير التيني، امين المال محمد بكري ورؤساء اللجان انطوان صليبا، وكميل حبيقة، ومنيب شوباصي، والمدير العام يوسف جحا، وعضو بلدية زحلة معلقة وتعنايل خليل فريجي ورؤساء الدوائر في الغرفة.
وتم التعريف بالبقاع وامكاناته البشرية والاقتصادية والتطرق الى الدور الفاعل الذي تلعبه غرفة زحلة والبقاع على صعيد التنمية المحلية من خلال مركز التدريب والمختبر والارشاد الزراعي والتعاون مع المؤسسات الدولية، وتم التركيز على تشكيل نوع من الشراكة تجمع الغرفة مع البلديات والجمعيات المحلية لتسريع النهوض والتنمية.
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